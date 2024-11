Bagunça na casa pode atrair más energias: aprenda a fazer uma faxina astral

Toda vez que se dá a descarga do vaso sanitário ou que a água do banho vai pelo ralo, a energia Chi que está no local é também sugada para fora do banheiro pelos canos. Assim, os ralos devem servir para eliminar apenas a água utilizada, deixando as energias dentro do espaço - por essa razão, é bom deixar as portas do local fechadas.

O lixo deve ser recolhido diariamente, pois papel higiênico acumulado é um prato cheio para as chamadas larvas astrais, resquícios de energias de baixa frequência que surgem a partir de emoções e sentimentos negativos que exalamos pelos ambientes onde costumamos ficar.

É importante manter o banheiro sempre ventilado, organizado e limpo. Plantas, de preferência que crescem para cima, e objetos de decoração e roupas de banhos em tons de amarelo ou terra ajudam a impedir a perda de energia.

Cozinha

A cozinha é o principal ponto de prosperidade da casa. Portanto, deve estar limpa e organizada sempre que possível. No Feng Shui, o fogão representa a fartura. Deixá-lo entupido, sujo e engordurado por muito tempo prejudica o fluxo de energia da abundância em todo o lar. É um eletrodoméstico que traz vitalidade para os moradores e precisa funcionar perfeitamente, inclusive o forno.

O ideal é que geladeira, pia e fogão fiquem posicionados distantes uns dos outros, para evitar desequilíbrio energético. O micro-ondas não deve ser colocado sobre a geladeira porque representa o conflito do elemento Fogo com a Água.