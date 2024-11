Personal style do zodíaco: a influência dos elementos e planetas regentes

Elemento: Fogo

Cores: derivadas de vermelho e marrom

Acessórios: metais prateados, que remetam a ferramentas

O ariano é impulsivo e dinâmico, regido pelo planeta associado à guerra. Por isso, pode gostar de roupas no estilo alfaiataria, que faz referência ao militar, mas também aprecia peças esportivas ou casuais. O nativo fashionista transita do chique minimalista ao descolado e, entre as mulheres, há uma alternância entre o confortável e o excêntrico. Graças ao elemento fogo, Áries tende a gostar de tons quentes. Veste-se conforme a vontade e o humor e tem muita atitude ao escolher os looks. Prefere seguir o clima do dia, sem abrir mão do conforto, optando por tecidos e cortes mais rígidos. Pode rolar propensão a compras compulsivas, dependendo do seu estado de espírito.

Regente: Vênus