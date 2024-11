Limpar energia da casa com defumação tem ervas e técnicas específicas; veja

Talvez seja a mais clássica erva para proteção energética e, por isso mesmo, é muito eficaz quando usada em defumações. É capaz de fazer uma limpeza profunda e quebra de padrões. Atua quebrando padrões energéticos negativos e qualquer tipo de energia invasiva. Ótima defumação para ser feita em ambientes com grande fluxo de pessoas ou após situações de brigas e desentendimentos.

Hortelã

É uma erva poderosa que, com seu frescor, refresca até mesmo climas mais pesados. Quando usado em defumações, o hortelã faz uma energização no ambiente, deixando o clima mais leve e descontraído, ajudando a limpar o ambiente de preocupações materiais que às vezes impactam na energia do lar. Traz energia para que possamos nos concentrar nos afazeres domésticos e também intelectuais.

Tabaco

O tabaco em seu estado natural é uma grande medicina para os povos indígenas. Já dentro do xamanismo, ele é visto como um grande pai que a todos acolhe. Trabalha com limpezas energéticas profundas no nosso campo racional e permite o aterramento com leveza. Sendo considerado como um elemento vegetal de vibração alta, é possível fazer defumações com tabaco para limpar ambientes e até mesmo cristais e outros objetos.

Lavanda

Seu cheiro marcante traz calma e harmoniza nossos campos emocional e físico. É uma planta que tem energia tranquilizadora, favorecendo o sono e equilibrando nossa alma. Em ambientes, ela também age fazendo limpezas energéticas e uma verdadeira transmutação pela chama do raio violeta. Ótima para fazer defumações em espaços de meditação e conexão espiritual, ou espaços de bem-estar e relaxamento, principalmente durante o isolamento social.