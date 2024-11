Bateu a crise? Olhe para a missão de vida do seu signo e ache respostas

Libra: formar sociedades

O libriano pensa no outro, sempre! Antes de decidir algo, vê, escuta, faz de tudo para entender o lado diferente do seu colega. Sua missão é construir agrupamentos, através da moderação dos opostos, ou seja, ser a balança que equilibra. Diplomático, para o nativo de Libra, um relacionamento é tudo! Por isso, unir, juntar e formar sociedades é uma das grandes missões do libriano.

Escorpião: reciclar

Superperceptivo, muitas vezes, parece que o nativo de Escorpião lê os pensamentos de tão profundo que ele é nas relações. Sente atração pelos mistérios da vida, da morte e do sexo, sempre de forma intensa. Tem uma personalidade forte e, como um ímã, atrai pessoas para si, com muita vivacidade. Sua missão de vida é reciclar, no sentido de transformar o velho em novo, a derrota em vitória.

Sagitário: ser um visionário

É aquela pessoa que abre caminhos e mostra as possibilidades de uma situação para os outros. Sua forma de pensar, de comunicar e de viver é filosófica e aventureira. Ensina aos demais a alegria, o crescer em conjunto e a ter esperança, acima de tudo. As questões mais profundas da vida tocam muito o nativo de Sagitário. Está sempre buscando o futuro, ora distante, ora logo ali.