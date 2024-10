Raiva, chocolate, mágoa... O que cada signo gosta de acumular?

A acumulação pode ser um sintoma de doença quando ocorre de forma indiscriminada e compulsiva mas, em baixos graus, faz parte de cada um de nós. E, é claro, varia de acordo com as características de cada signo, conforme as explicações a seguir.

Áries

O ariano não tem tempo a perder, por isso não gosta de acumular bens materiais — o negócio dele é guardar raiva por tretas que arrumou por motivo nenhum. A sorte dele é que esse tipo de "coleção" não junta poeira, pois, afinal de contas, dura pouco tempo. Assim que Áries briga com alguém, se livra da frustração. Daí quem tem de lidar com o acúmulo de raiva é seu oponente, já que ele mesmo nem vai lembrar da encrenca no dia seguinte.

Touro

Se tem um acumulador que se preza no Zodíaco, é o taurino. Pessoas nascidas sob o signo de Touro precisam de segurança material, então armazenam comida, água, kit de primeiros socorros e, principalmente, dinheiro, provavelmente para subornar os zumbis do Apocalipse que ele está aguardando acumulando tanta coisa. Quer pedir algo inusitado emprestado? Pergunte para o taurino, que ele tem. Porém, talvez não queira emprestar.