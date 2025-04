É muita energia: estes são os signos mais encrenqueiros; veja como lidar

Os cancerianos podem ser mandões e até fazer chantagem em nome da segurança e do cuidado, mesmo com aqueles que amam. Qualquer ameaça à estabilidade familiar, por exemplo, será suficiente para criarem encrenca. Uma dica: durante uma discussão, meça as palavras, já que eles são bastante sensíveis e podem se ferir com críticas que seriam ignoradas pelos nativos de outros signos.

Com os leoninos, todo cuidado é pouco no momento de tecer críticas. Eles podem direcionar a energia agressiva acumulada para a superproteção e o narcisismo, o que pode ser insuportável para quem convive com eles. Uma dica é elogiá-los antes de apontar algo de errado na conduta ou no trabalho. Na hora da discussão, você pode até mesmo concordar com eles e deixar para aparar as arestas quando ambos estiverem mais calmos.

Já os virginianos podem irritar por serem perfeccionistas e críticos demais, criando situações propícias a desentendimentos. Porém, dê um desconto! Afinal, quando apontam falhas das pessoas que querem bem, o desejo dos virginianos não é simplesmente mostrar que são superiores, mas, principalmente, inspirar nas pessoas o desejo de crescerem e se desenvolverem.