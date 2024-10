Foco na carreira, traição: motivos que levam cada signo a terminar relação

Aquela velha história do "ficaremos juntos, na riqueza ou na pobreza" não cola muito entre os taurinos. Segurança material é pra lá de importante para quem nasceu no período de Touro. Se o relacionamento não apresentar um equilíbrio na questão financeira, pode ir por água abaixo.

O geminiano não suporta a ideia de não ter com quem conversar. Assim, é bem comum a vida a dois ruir por ausência de diálogo. O nativo de Gêmeos precisa ser ouvido com atenção. Além disso, gosta de debater ideias, sobretudo com o companheiro de vida.

Não é típico do nativo de Câncer acabar com uma relação, já que ele tende a ser a parte mais insegura e apegada do casal. Até por essa razão, corre o risco de viver relacionamentos abusivos e nem se dar conta disso.