Dependente no amor? Descubra como cada signo se comporta dentro da relação

Intensidade e magnetismo são palavras-chave no dicionário escorpiano. Tais características definem não apenas o nativo do signo, como também a forma que ele enxerga os relacionamentos. Escorpião se torna dependente do par, porque seus laços são profundos. Mesmo quando a convivência desanda, é capaz de se regenerar e reconstruir para acertar os ponteiros.

O único compromisso que Sagitário assume é com suas aventuras. Se tiver um companheiro que seja parceiro de vida, ótimo! Se não tiver ninguém, ele arruma pelas estradas da vida. Em seu pensamento, em um planeta com quase 8 bilhões de pessoas, crushes não vão faltar no seu caminho.

O autoritarismo e a rigidez do signo já afastam muita gente. Por essa razão, Capricórnio prefere contar sempre com ele mesmo. Complementar de Câncer, o nativo reconhece a importância da família, desde que ele esteja no comando. Aliás, o capricorniano nunca vai depender de ninguém. Ele prefere que os outros dependam dele e sejam obedientes, já que seus relacionamentos são tão calculados quanto as finanças.