Bom momento para lidar com medos e sombras; veja a previsão do seu signo

É um período excelente para lidar com medos, tabus e sombras, o que permitirá romper padrões e deixar para trás o que já não nos serve. Porém, o domingo pede cautela com os pensamentos, especialmente para não ficarmos ruminando questões que nos fazem mal.

As conversas podem se tornar mais complexas e alcançar acordos pode ser difícil. Por isso, a reflexão e a observação serão nossas melhores aliadas.

Relações em destaque

As relações continuam em destaque, como já foi sinalizado no início do mês, com o eclipse de 2 de outubro em Libra. Agora, Vênus faz um movimento de conexão com Urano, Netuno e Plutão antes de ingressar em Sagitário. Esse aspecto revela o que precisa ser rompido, renovado ou deixado para trás.

É essencial respeitar o próprio espaço e o do outro, trazendo novidades e saindo um pouco da rotina, especialmente no início da semana. A partir disso, o entendimento e a empatia fluirão mais naturalmente.