É fundamental organizar bem as prioridades; veja a previsão do seu signo

A partir do dia 8, o cenário tende a melhorar, trazendo um ar de otimismo para nossos planos. Será um bom momento para usar nossa capacidade de comunicação de maneira construtiva, motivar os outros, fechar bons acordos, enxergar novas soluções e divulgar nossas ideias de forma ampla e benéfica.

Vale aproveitar para colocar os estudos em dia, programar uma viagem agradável e curtir mais a vida amorosa. Afinal, os afetos recebem um impulso positivo com a conexão entre Vênus e Marte nesse mesmo dia.

Além disso, Júpiter retoma seu movimento direto no dia 9, seguido por Plutão no dia 11. Esses retornos nos convidam a refletir sobre como temos lidado com informações, mídias, tecnologia, estudos, poder, materialidade e questões profissionais.

No dia 10, a Lua entra em sua fase crescente no signo de Capricórnio, promovendo sobriedade e favorecendo o esforço contínuo e os avanços graduais. A crescente lunar simboliza o momento de trabalhar para que o tronco, os galhos e os frutos de nossos esforços comecem a aparecer. Em Capricórnio, o esforço é ainda mais intenso e árduo.

É fundamental organizar bem as prioridades, reconhecer os limites e se concentrar em concluir pendências.

O senso de responsabilidade estará em alta. Porém, é preciso moderar a pressa e a impaciência, que, assim como no início da semana, também estarão presentes na fase crescente, com a influência de Marte. Investir em atividades que promovam liberdade e independência será positivo, assim como evitar disputas desnecessárias ou reações emocionais impulsivas sem antes refletir com ponderação.