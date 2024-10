Nasceu na 'virada' entre signos? Você pode agregar características dos dois

Cúspide de Sagitário-Capricórnio

O sagitariano sonha grande, da mesma forma que seu sucessor. Capricórnio, entretanto, idealiza com os pés no chão, criando um plano prático de chegar ao seu objetivo. Nascer nos últimos dias de Sagitário confere ainda mais capacidade de realização ao signo que tem confiança na vida e ares de bonachão. Mas também empresta um tom de seriedade e credibilidade do signo seguinte, aliado à vontade de arregaçar as mangas e trabalhar.

Cúspide de Capricórnio-Aquário

Quem nasceu nos três últimos dias do Capricórnio tem como característica ser menos turrão ao manter o tradicionalismo do signo. Aquário, logo ali na curva, acena com desejo de experimentar mais novidades ligadas ao futuro, assim como tem maior abertura para novas tecnologias e modos criativos de fazer as coisas. Só uma característica não muda em ambos os signos: a teimosia.

Cúspide de Aquário-Peixes

Quem nasce na rabeira de Aquário ganha em socialização também pelo signo vizinho. É aquele amigo de todo mundo, que conhece gente na fila do caixa, no balcão do café ou no grupo do bairro no Facebook. É um aquariano ainda mais absorto e despreocupado, que só precisa dar atenção na confiança exagerada na bondade alheia, algo que o Peixes faz sem pensar.