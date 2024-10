Transição de carreira: quais signos têm mais chance de mudarem de profissão

O capricorniano passa anos construindo e consolidando sua carreira em um mesmo lugar. Ele traça metas, progride, revisa e resolve seus erros. Com isso, a mudança de emprego antes de atingir o objetivo que tanto sonhou é bem difícil. Por ser resistente, precisa avaliar muito alguma nova oportunidade e aceitará apenas se os benefícios forem bem melhores.

As metas profissionais do aquariano podem ser mudadas repentinamente, sem aviso prévio, caso ele perceba que sua carreira não esteja agregando nada à sua vida. Além do mais, precisa ser motivado, ter liberdade e flexibilidade para trabalhar com seu lado original e inovador. É do tipo que vai em frente sem nem olhar para trás.

O pisciano vive fantasiando o emprego ideal e muda de ideia conforme suas emoções do dia - isso sem falar no lado sentimental que costuma influenciar suas percepções sobre algo. Assim, tende a se dar bem como empregado, trabalhando com dedicação, profissionalismo e sensibilidade na carreira que escolher.