Stalker ou desapegado? Descubra como o ex de cada signo se comporta

O ex-namorado do signo de Touro pode ter um certo apego à relação. É do tipo que procura manter contato com o antigo amor por um tempo. Possivelmente age assim por cultivar um pouco de esperança em seu coraçãozinho — regido pelo planeta do amor, vênus. Essa certa teimosia pode se intensificar se foi ele quem levou o pé na bunda. Quando se sente seguro novamente — ou ao encontrar uma nova paixão — esse vínculo se desfaz.

Alô, que chegou o stalker das redes sociais! Curiosos, os geminianos querem saber em detalhes como anda a vida do ex, sem a menor sombra de culpa. Mas, dependendo do grau da relação e do afeto, isso não significa vontade de reatar. Gêmeos é do tipo que se recupera de um término bem rapidinho, já que coloca mil coisas diferentes em sua rotina para fazer a fila andar logo.

Emocional e apegado, o ex de Câncer costuma ficar ressentido e magoado. É bem difícil sair da vida de um canceriano. Mesmo que tenha sido sua escolha terminar tudo, ele pode sentir um certo remorso por magoar alguém. Se quem resolveu pular fora foi a outra pessoa, os cancerianos podem ter a tendência de correr atrás um tempo. Tudo isso por conta do apego que mantém em seu coraçãozinho.