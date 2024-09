Veja o ranking dos signos mais debochados. Spoiler: Sagitário está no topo

7º lugar: Capricórnio

Apesar de ser sério, reservado e bastante disciplinado, Capricórnio usa sua ironia de forma sarcástica, sobretudo quando quer demonstrar de forma sutil se algo ou alguém lhe desagrada. Na visão capricorniana, "para um bom entendedor, meia palavra basta".

8º lugar: Aquário

Inteligente, perspicaz e criativo, Aquário pensa rápido e sempre "fora da caixinha". Por isso, costuma trazer à tona pensamentos originais e divertidos, a ponto de muitas pessoas nem entenderem que se trata de deboche. Amigável, o aquariano tem bom humor e espalha sua ironia de forma bastante astuta.

9º lugar: Câncer

É da turma que faz a linha fofa e romântica. Gosta de se divertir com as pessoas que ama e entra na brincadeira se tiver zoação. A ironia canceriana varia muito com o seu humor. Do deboche divertido até o sarcasmo mais afiado e rancoroso, seu comportamento tem a ver com suas lembranças do passado.