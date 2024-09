Câncer se destaca quando o assunto é empatia: veja signos mais altruístas

O órgão do corpo humano que Leão está ligado é o coração. Não à toa, o leonino é reconhecido por ser generoso e aquele amigo para todas as horas. Além do mais, é extremamente amoroso e afetuoso, mas alguém que gosta de ser admirado. É justamente aí que esbarra o altruísmo: é bem provável que vá ajudar quem precise, mas espera ser reconhecido por isso.

É o signo que representa o trabalho e a disposição para colocar ideias em prática. É organizado e, na maioria das vezes, ótimo administrador. Por isso, assume a gestão de pessoas quando decide prestar auxílio aos outros.

Outro signo regido por Vênus, Libra busca a justiça e o equilíbrio nas relações em todos os âmbitos - tanto que seu símbolo é uma balança. Costuma ter diferentes grupos de relacionamentos e se mostra extremamente útil para engajar pessoas e ajudar aos outros, graças à sua diplomacia.