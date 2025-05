Trend da pasta d'água como skincare pode ser perigosa para a sua pele

Faz a maquiagem durar mais, hidrata a pele, ajuda com manchas? Esses são alguns dos benefícios que usuários do TikTok estão atribuindo ao uso de pasta d'água no rosto. Mas será mesmo? Especialistas alertam que o uso indiscriminado do produto pode fazer mal à saúde da pele.

A pasta d'água não é uma vilã, mas o papel que vem desempenhando na rotina de cuidados diários de muitos usuários do TikTok pode ser prejudicial à pele. Há vídeos de pessoas aplicando e até secando o produto com secador no rosto — o que é bastante alarmante para os médicos.

A dermatologista Amanda Tauana Oliveira e Silva, professora de Dermatologia da Afya Educação Médica, afirma que um dos principais problemas do uso inadequado do produto é o surgimento de acne.