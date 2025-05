Zuckerberg está errado: empresas precisam de energia feminina e diversidade

Em espaços de liderança, eu sinto aquela pressão para não ser 'muito assertiva' ou 'muito intensa', porque rapidamente isso é lido como agressividade. E quando se é uma mulher negra, essa pressão se intensifica. Existe um receio velado de sermos vistas como bravas ou difíceis, e isso me levou, muitas vezes, a moldar a forma como eu falava e agia, para que minha presença fosse mais palatável. Cris Guterres, colunista de Universa

Nessas situações, escolher ser "absolutamente invisível" foi a estratégia que Julia Petit usou no começo da carreira.

"Fazia apenas o que precisava ser feito e ia embora, porque trabalhei com egos masculinos muito frágeis durante boa parte da minha carreira. Então, quanto mais invisível eu me tornava, melhor. Mas não acho que isso representava um apagamento da minha pessoa. Era, na verdade, total falta de paciência para lidar com esse assunto. Para mim, era menos cansativo agir assim", conta.

O X da questão

Foi em uma entrevista ao podcast "Joe Rogan Experience" que Mark Zuckerberg, CEO da Meta -- empresa que controla o Facebook, WhatsApp e Instagram -- afirmou sentir falta de mais "energia masculina" no mundo. Para Guterres, essa fala é um reflexo do que está profundamente enraizada no imaginário corporativo. "É a ideia de que a liderança eficaz está ligada a características historicamente atribuídas aos homens, como agressividade, dominância e competitividade", diz Cris Guterres.



O que o mundo corporativo precisa não é só energia masculina ou feminina, mas de diversidade de verdade. E isso significa ter pessoas pretas em posições de decisão, LGBTQIA+ ocupando espaços estratégicos, pessoas com deficiência integrando os times de liderança. Cris Guterres, colunista de Universa

Fibe também reafirma que este tipo de fala serve para reforçar que as mulheres valem e podem menos do que os homens. "Como se nossa produtividade tivesse qualquer ligação com a natureza", afirma.