Cuidados com a saúde e saudosismo marcam junho; a previsão do seu signo

As conversas ficam complexas, e a mente mais cansada, com o contato de Mercúrio com Saturno no dia 12. Precisamos ser mais pacientes com os assuntos burocráticos.

Dia 14 a Lua chega no quarto crescente no signo de Virgem, mesmo dia em que Sol e Mercúrio se unem. Nessa fase, entendemos a importância dos detalhes, da funcionalidade e de considerar a nossa saúde dentro das decisões.

Dia 17 será bem movimentado, com altíssima sensibilidade, chances de enganos, confusões e algumas desilusões, especialmente nos afetos.

Ainda no dia 17, Vênus e Mercúrio iniciam a trajetória pelo signo de Câncer, nos envolvendo com memórias do passado e fortalecendo a conexão com o que é familiar.

No dia 20, Netuno estará super presente em contato com Vênus e Mercúrio, e também com o Sol. É o mesmo dia em que iniciamos a temporada canceriana. Para atravessarmos melhor esse período, nada melhor do que o contato com a natureza, com as artes, com o silêncio e o aprofundamento no autoconhecimento.

Os cuidados com a vitalidade e a saúde devem ser redobrados para evitar contágios e intoxicações. Atividades com água também merecem atenção. Tudo que for combinado dentro desse período precisará de todos os pontos muito bem amarrados entre os envolvidos.