Qual meu link com Anitta? Nós sabemos que ter uma amiga dá vontade de viver

Escalando um grupo de respeito? Acho que sim. Tenho a minha volta meninas e meninos de 15 e de 90, ouvintes de Rap e de Mozart, gente que já morreu - e com quem continuo me relacionando -, gente que mora longe, que não tem telefone, que escreve, que canta, que dá aula de ioga, que faz bolo. Tenho gente que estuda cavalo-marinho.

A amizade nesse sentido é bem pouco diferente do amor. Não sabemos exatamente o que alguns seres humanos têm que outros não tem, e nem o que esse "o quê" nos causa, para o mal e para o bem.

As vezes acho que uma conexão mais funda possa ter a ver com voz, com humor, ou - imagino - com alguma familiaridade que você não identifica muito bem, mas que é algo que, vai saber, talvez te lembre um tio com quem você conviveu aos três anos e que te deu algum colo que não está na memoria do cérebro mas está em outra.

Outras vezes, tenho a certeza de que o lance é a cumplicidade nas neuroses. É fã de Succession? De chocolate com sal? Do Zeca Pagodinho? Então, toca aqui!

Depois, penso que, para além da minha ignorância, essa é uma busca vã e tola. De tentar entender, através de argumentos - essas construções quase sempre geladas e sem coração, coitadas - quando a única coisa que existe de concreto, mesmo que não seja concreta, é o bom e velho "sei lá, bateu".

Mas, a propósito, a quem isso importa? Gostar mais ou menos de alguém é das poucas coisas que a Inteligência Artificial jamais nos tirara. E dos poucos lugares onde o mundo das exatas nunca vai ganhar daquele a qual pertenço, de quem nunca sabe onde estão óculos e chaves.