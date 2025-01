Sari Real processa Luana Piovani e me faz debater sobre ofensa e reputação

No dia 2 de junho de 2020, Mirtes Renata Santana de Souza saiu de sua casa para trabalhar. Como as escolas estavam fechadas -não só em Recife, como no mundo todo-, levou seu filho com ela.

Era o auge da pandemia da covid 19 e sua patroa, a agora estudante de medicina, Sari Corte Real, recebeu Mirtes e Miguel em seu apartamento, mas não queria que o menino atrapalhasse o serviço da mãe, que era sua funcionária doméstica. Esse serviço que, no Brasil, costuma incluir faxina, lavagem de roupa e responsabilidade pela produção de refeições, eventualmente inclui passeios com animais de estimação (estimação, substantivo feminino, ação de estimar, de mensurar hipoteticamente o valor de).

Mirtes passeava com o cachorro de Sari quando seu menino - de apenas cinco anos de idade - começou a chorar. Queria a mãe. Sari, então, o colocou no elevador. Sozinho. Mas ao invés de apertar o botão do térreo, apertou o botão da cobertura.

Miguel Otavio Santana da Silva caiu do nono andar de um prédio de 35 metros.

Mirtes Renata perdeu seu único filho.

Sari Corte Real, embora condenada pela morte de Miguel, cumpre sua pena em liberdade.