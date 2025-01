O segredo para não separar é um pouco de ilusão, se achar a Fernanda Torres

Por mais que eu acredite - e eu acredito - que o segredo para não separar é fazer da individualidade um mantra, um pouquinho de ilusão faz parte do pacote premium. Senão a gente não estava se achando a Fernanda Torres e tirando onda da nossa amizade com a Tilda. E do WhatsApp da Demi, acreditando que aquele charme, aquele talento e aquela inteligência são absolutamente nossos. É só voltar para o curso de inglês.

Quer dizer, alguma identificação, não tem jeito. É como cheiro, humor, gostar do Caetano, trocar memes, músicas, referências. Ou bate ou não bate. E, acho que nós dois, quer dizer, acho que ele e eu, a gente amadureceu diferente.

'Precisamos conversar', ele disse. 'Pronto', pensei, 'conheço essa história'.

E olha que eu também já estava cheia de questões. 'Mas meu país ganhou um prêmio ontem', falei. 'E eu estou feliz de um jeito que está reparando pelo menos uns cinco anos difíceis. Não dá para esperar um pouco? Lembra aquela história de comemorar a vitória do outro como se fosse sua?'

Não adiantou. Ele começou a falar, e eu pensei: 'E agora?'

Agora ele quer mudar as regras da nossa história. Eu quero ir embora, mas não sei se vou conseguir, porque eu não gosto mais dele, mas gosto de muita coisa que a gente construiu.