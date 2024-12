'Não há tempo que volte, amor' e a gente não tem controle sobre quase nada

E como é importante desistir e não desistir. Escolher onde marcar o X. E perceber - nossa, que liberdade - que a gente não tem controle sobre quase nada a não ser em como recebemos os acasos. Com que roupa, em que rua, com qual playlist.

Falando em playlist, eu planejei - acho que foi em março - que precisava, do verbo PRECISAR, ouvir músicas novas. Mas o raio-x que veio há alguns dias no Spotify me mostrou o oposto. Passei o ano colada na Marina Lima e no Antônio Cicero, viciada na Mãeana e totalmente rendida à Anitta. E como os sentidos são selfies cujos ângulos não dominamos, acho que vale o "pit stop". Uma olhada com atenção.

É mais ou menos como de dentro do carro fazer um gesto oferecendo passagem para um desconhecido, sabe? Só que, ao invés do desconhecido, você cede para vida. Querendo ou não.

Porque a morte do Antônio Cicero me deu um nó e um laço ao mesmo tempo. Um não, três. Um de que não vivo sem poesia, dois de que eu nunca vou deixar de ser apaixonada e passional (tem diferença?), e três de 'que não há tempo que volte, amor.'

Um brinde, portanto, a todos os instantes desse ano que vai embora, dos mais divertidos aos mais dolorosos. Viajando sozinha, ouvindo Fullgas e revendo Amelie Poulain pela décima primeira vez - olho para os últimos meses com alguma cumplicidade. Longe de casa e do barulho do cotidiano, aproveito o mistério de um lugar que não é meu - como se algum fosse.

Meus anos são pessoas, é assim que marco o tempo. As saudades e as mudanças que só se apresentam com o ar de dezembro. Entre um panetone de frutas secas e uma compra de última hora, nada como uma semana com vista para dentro. Mesmo que seja para enxergar o óbvio. Aqui é febre, amor e questões com o relógio: essa sou eu, e pode ser que não tenha jeito.