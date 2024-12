Escrevo para lembrar que mensagens de amor não são exclusivas de dezembro

Não, eu não sei mais que dia é hoje. Nem do mês e nem da semana. Também já não sei bem como me chamo e nem o porquê de estar me sentindo assim. "Mas assim, como?" Então, esse é o problema. Mais um "não sei" para minha coleção de verão.

Alguém me empresta uma enciclopédia do mês 12? Ou me manda uma DM com o manual da pressão que as decorações natalinas - que me encantam e me oprimem ao mesmo tempo - exercem no meu cérebro?

Bem-vindos a dezembro, o país das horas voadoras, o reino das retrospectivas, aquele momento do ano em que decidimos, coletivamente, ficar à mercê de 237 sentimentos difusos, quando, na verdade, o objetivo do jogo seria chegarmos em apenas dois: solidariedade e "valeu aí".