Marçal, a conta dos meus erros e acertos jamais será atribuída ao gênero

"Mulher é inteligente. Mulher não vota em mulher." Não era nem meio-dia quando a frase do Pablo Marçal no debate do UOL com os candidatos à Prefeitura de São Paulo invadiu as redes e, consequentemente, todas as partes do meu corpo (e não só o cérebro). Isso porque eu voto no Rio de Janeiro...

Bom, vamos lá, que não podemos perder uma oportunidade dessas. Afinal, falas machistas que fazem pouco da nossa capacidade intelectual podem até não fazer sentido para você - como também não fazem para mim -, mas representam o pensamento de muitos brasileiros. E não só homens.

E não importa se você foi para Harvard, caso da candidata Tabata Amaral, alvo da misoginia do candidato, ou se você é CEO de um clube ou de uma grande empresa, ou ainda se você cria seus filhos e cuida dos seus pais enquanto trabalha oito horas por dia. Não importa se você tem mestrado, doutorado e entende de física ou de novela, sempre vai ter alguém dividindo o mundo com as construções sociais de masculinidade dos nossos avós. Ou pais. Ou nossa.