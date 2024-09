Chega de competir, gatas: 9 atitudes para normalizar em amizades femininas

Eu já fui aquela mina que, quando jovem, se vangloriava de seus amigos homens. "Ah, mulher é invejosa", eu dizia. "Melhor ser amiga dos caras, eles são mais tranquilo." Mas, na real, eu estava sendo uma idiota e ensinada a odiar mulheres. Passei um tempo acreditando nessa narrativa que nos afasta umas das outras. Foi só depois que entendi o quanto as amizades femininas são fundamentais para nossa própria felicidade, para o nosso crescimento.

A escritora e ativista estadunidense bell hooks explica que fomos socializadas pelo pensamento patriarcal para nos vermos como inferiores aos homens e sempre competindo umas com as outras pela aprovação deles. Esse sistema nos ensinou a olhar umas para as outras com inveja, medo e ate ódio. E, por causa disso, muitas vezes julgamos e punimos umas às outras de forma cruel, sem compaixão.

Com o tempo, eu percebi o quanto essa mentalidade era limitante e como as amizades femininas são, na verdade, um dos maiores tesouros que temos. São espaços de cura, de apoio, de risadas intermináveis e de acolhimento. Só que para elas funcionarem direitinho, a gente precisa parar de reproduzir velhos padrões e começar a normalizar umas coisinhas. Bora?