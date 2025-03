Caso Daniel Alves: faltam provas ou disposição pra acreditar em uma mulher?

A vítima? Manteve a mesma versão do começo ao fim. Mas foi ela quem o tribunal considerou incoerente.

Nessa história, o foco está todo nas "inconsistências" da vítima. Mas o que quase ninguém está falando é sobre o que isso revela da nossa cultura do descrédito. A questão aqui não é apenas jurídica. É simbólica, cultural e histórica, pois vivemos em um sistema que lida melhor com um homem confuso do que com uma mulher firme.

Daniel Alves se contradisse cinco vezes. A vítima manteve a mesma versão.

Mesmo assim, foi ela quem não foi considerada confiável. Isso diz muito sobre como o mundo se sente confortável em desqualificar a palavra de uma mulher. Porque acreditar nela significa olhar para um problema que ninguém quer ver: a violência sexual continua sendo normalizada, abafada, relativizada.

A alegação de "falta de provas" tem sido o escudo perfeito para decisões que ignoram o óbvio. Os exames mostraram sêmen de Daniel Alves no corpo da vítima. As perícias apontaram lesões compatíveis com resistência. As imagens de segurança confirmaram o que ela contou. Ainda assim, a justiça decidiu que não era suficiente.

Quando o corpo da mulher fala e as evidências estão ali, mas a justiça escolhe não escutar, a mensagem é clara: sua versão precisa ser perfeita para ser crível. Já a dele pode tropeçar à vontade.