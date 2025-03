Michelle Obama ensinou que cansaço não é fraqueza e que a conexão nos salva

Michelle falou sobre crescer com um pai que viveu com esclerose múltipla, mas que nunca se colocou como vítima. Ele trabalhava todos os dias, pagava as contas com pontualidade e nunca reclamava. "Adversidade é relativa. Se você pode trabalhar, amar sua família e viver com dignidade, então quem se importa se você pode ou não andar?"

Essa fala ressoou. Porque, no fundo, ela desmascara a lógica cruel da sociedade do desempenho. Aquela que transforma resiliência em sinônimo de suportar tudo em silêncio. Que nos faz acreditar que sentir cansaço é fraqueza.

O impacto das palavras de Michelle não veio do nada. Ao longo do SXSW, a palavra conexão foi repetida inúmeras vezes. Nos debates sobre redes sociais, saúde mental, psicodélicos e até inteligência artificial, a mesma constatação se repetia: a tecnologia pode nos afastar ainda mais, as redes amplificam a sensação de inadequação, e a busca desenfreada por sucesso nos desconecta do que realmente importa.

No final, Michelle Obama não trouxe uma ideia inédita. Mas deu peso e humanidade a um sentimento que já estava no ar. "Precisamos uns dos outros", ela disse. E não soou como clichê. Foi um lembrete essencial: por trás de toda inovação e transformação digital, o que nos sustenta ainda são os laços que construímos.

Laurie Santos, que dividiu o palco com Michelle, trouxe um dado que ficou martelando na minha cabeça: os jovens de hoje estão mais ansiosos e deprimidos do que qualquer outra geração registrada. Algo que já havia sido discutido antes no festival, inclusive por Scott Galloway, que alertou sobre os impactos da solidão e da desconexão. O que antes era exceção, agora virou norma. A insatisfação parece ser o estado padrão da nova geração.

O que explica isso? Laurie Santos apontou um vilão claro: o acesso ilimitado à comparação. Vivemos uma era em que sempre há alguém mais bem-sucedido, mais bonito, mais feliz - ou pelo menos é o que as redes mostram. "A felicidade não é sobre o que temos, mas sobre o que esperamos ter", ela disse. Se a régua da felicidade está sempre subindo, se o emprego precisa ser perfeito, a casa digna de Pinterest, o relacionamento de cinema… bom, estaremos sempre frustrados.