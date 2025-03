Lista com tudo que o amor ideal precisa me mostra o que eu mesma não me dou

Porque às vezes a gente pede tão pouco. E outras vezes, pede muito, mas não entrega quase nada para si mesma.

Escrevi que queria alguém que me achasse linda. Mas naquele momento da minha vida, eu estava me sentindo péssima. Me olhava no espelho como quem procura defeitos e confirmava cada um deles.

Pedi alguém que me admirasse. Mas nas últimas semanas, eu estava me comparando com todas as mulheres que sigo no Instagram. Sentia que estava atrasada, aquém, falhando em ser tudo aquilo que esperam de mim.

Desejei alguém seguro, inteiro, firme. Mas minha própria insegurança estava gritando dentro da minha cabeça, sussurrando que eu era desinteressante demais para estar com alguém.

Foi aí que entendi. A lista era um espelho.

E me doeu perceber que eu queria que alguém me oferecesse um amor que eu mesma não me dava. Um cuidado que eu não praticava. Uma gentileza que eu estava negando a mim mesma.