Giovanna Antonelli: Ouço mulheres, delas vêm personagens, ideias, negócios

Foi observando essas reações espontâneas que Giovanna percebeu que poderia ir além da dramaturgia. Aos 24 anos, começou a se aproximar do universo do empreendedorismo. A vontade veio da escuta, da curiosidade e de uma prática constante de observar comportamentos. O estalo definitivo aconteceu quando recebeu, como presente, sessões de depilação a laser. "Mudou minha relação com a estética. Eu não teria como pagar se não tivesse ganhado. Pensei: isso precisa ser democratizado."

Assim nasceu a GioLaser, uma rede que cresceu rápido, com mais de 350 unidades pelo Brasil. A proposta era tornar acessível um serviço que, até então, era considerado luxo. Giovanna usou sua imagem como força de comunicação e associou-se a sócios especialistas em gestão e expansão de franquias. "No começo, os franqueados ganhavam mais que eu. Mas eu sabia: se der certo para eles, vai dar certo para mim também."

Hoje, ela não está mais sócia da GioLaser, mas além dos investimentos em diferentes áreas, Giovanna lidera um projeto de mentoria voltado para mulheres, com foco em construção de imagem, marketing pessoal e posicionamento digital. Mais de 20 mil mulheres já passaram pela plataforma. "É como montar um personagem. Você precisa saber quem quer ser, como quer se apresentar ao mundo. Não adianta se vestir bem se você não sabe se comunicar."

Giovanna acompanha de perto as trajetórias que transforma. Como a de Ione, uma mulher de 70 anos que chegou desacreditada do próprio potencial e saiu da mentoria com um livro publicado. Hoje, grava vídeos, dá palestras e inspira outras mulheres. 'Ela dizia que não tinha mais função na vida. Ver essa virada acontecer é o que me move', conta Giovanna.

A experiência como atriz se mistura com a de empresária. Em ambas, Giovanna destaca o valor da escuta. 'Sempre escutei muito as mulheres. É delas que vêm os personagens, as ideias, os negócios.' Quando questionada sobre a principal habilidade que a sustenta, ela responde com objetividade: coragem. 'Empreender no Brasil é um ato de coragem. E manter a leveza no meio do caos é um talento que a gente vai desenvolvendo com o tempo.

A atriz não trabalha com metas pequenas. Gosta de pensar grande. E reconhece que o medo existe, mas não a paralisa. "Você sai da zona de conforto, mas é aí que mora o crescimento."