Entre IA, psicodélicos e narrativas negras: O que move o SXSW 2025

Psicodélicos e o futuro da saúde mental

E quando você acha que já viu de tudo, o SXSW aparece com uma palestra que aborda psicodélicos como o próximo benefício corporativo. A princípio, parece um roteiro alternativo de Black Mirror, mas a conversa foi menos ficção e mais uma janela para novas formas de cuidar da mente humana.

Especialistas discutiram como terapias assistidas por substâncias como cetamina e psilocibina têm se mostrado promissoras no tratamento de transtornos mentais resistentes, oferecendo alternativas eficazes para condições como depressão e TEPT (Transtorno de Estresse Pós-traumático).

No painel "Breaking Barriers: Psychedelics as the Next Employee Perk", foram apresentados dados que mostram que problemas de saúde mental geram perdas anuais de US$ 3,7 trilhões em produtividade apenas nos Estados Unidos. A adoção dessas terapias como um benefício corporativo pode não apenas melhorar o bem-estar dos colaboradores, mas também reduzir custos médicos e aumentar a retenção de talentos. No fim é tudo sobre como produzir mais e melhor.

Enquanto essas discussões ecoavam, eu só conseguia pensar no quanto o ser humano gosta de testar seus próprios limites, e como sempre há alguém pronto para transformar isso em tendência.

SXSW 2025: o grande palco da inovação e cultura

Além dessas discussões que mexeram com a nossa percepção do futuro, o SXSW 2025 foi um verdadeiro termômetro do que está por vir no entretenimento, na música e na tecnologia.