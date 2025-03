'A IA é imparável e não deve gerar medo': como nos preparamos para o futuro

Inteligência Artificial: quem manda em quem?

Se teve um tema que dominou os corredores do festival, foi a IA. De robôs emocionais a ferramentas que prometem revolucionar o trabalho (ou acabar com ele?), a tecnologia foi discutida em todos os seus tons, do otimismo exacerbado ao ceticismo necessário. O debate sobre ética e regulação ganhou ainda mais força, porque, convenhamos, uma IA sem rédea pode virar um pesadelo cinematográfico (alô, Black Mirror!).

Assim como eu, que vivenciei meu primeiro SXSW com um olhar de descobertas, Barbara Sapunar, Diretora Executiva de Business Transformation da Nestlé Brasil, também percebeu a grandiosidade desse encontro de ideias. "Apesar da IA generativa dominar a agenda do festival, há um movimento de reconexão com o humano: saúde social e poder dos conhecimentos ancestrais foram temas tão relevantes quanto a tecnologia. A IA é imparável e não deve gerar medo. Segundo Amy Webb, ao fazer 'do futuro' o 'meu' futuro, trazemos concretude e decisão, um futuro próprio, sem medo e desejável, construído com as decisões de hoje", comenta Barbara.

As redes sociais seguem vivas? mas até quando?

Outra grande pauta foi o futuro das redes sociais. Com mudanças drásticas acontecendo no TikTok, discussões sobre regulamentação e um possível novo modelo de internet mais descentralizado, paira no ar a pergunta: o que vai sobreviver? A resposta ainda não está clara, mas o consenso é que criadores de conteúdo precisarão se reinventar constantemente. Na verdade já o fazem, mas estarão cada vez mais obrigados a isso.

Computação Quântica: o que vem por aí?

Se você acha que a Inteligência Artificial já deu nó na cabeça, segura essa: a computação quântica chegou para deixar tudo ainda mais futurista. A promessa? Resolver problemas complexos que hoje levariam décadas em segundos. A IBM e outras gigantes trouxeram painéis discutindo como essa tecnologia pode revolucionar a medicina, a cibersegurança e até a economia. É aquele assunto que faz você repensar tudo o que sabe sobre tecnologia, e talvez te faça sentir um pouco analógico.