Tesão do couro cabeludo aos mamilos: como explorar seu parque de diversões

A palavra erógena faz referência a Eros, deus do amor e do desejo sexual na mitologia grega. Significa uma área do corpo que, ao ser estimulada, pode causar excitação sexual.

Nosso corpo é um parque de diversões, mas infelizmente aproveitamos pouco. As relações sexuais são ainda muito focadas nos genitais e na penetração, tornando carícias e afagos, bem como beijos e outras práticas sexuais como "preliminares", um conceito que precisa ser revisto, afinal uma relação sem penetração também é sexo e pode ser extremamente prazerosa.

A prática do gouinage, por exemplo, é baseada na arte de trocar prazer com a parceria sem penetração vaginal ou anal, só por meio dos sentidos do corpo humano - tato, olfato, paladar, fluidos genitais.