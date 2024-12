Chico Chico revela como foi feat com a mãe, Cássia Eller: 'Nunca imaginei'

Garcia, que também produziu o primeiro disco de Chico, lançado em 2015, foi quem teve a ideia de convidar as cantoras Zélia Duncan e Juliana Linhares para completar o quarteto. "Adorei a ideia. Adoro Zélia, amo Juliana! A música é uma parceria do meu pai, Tavinho Fialho, da minha mãe e do Luiz Pinheiro. Uma parceria legal, adorei participar", diz Chico.

Apesar do privilégio de ser filho de Cássia Eller, Chico também enfrenta comparações, cobranças e lembranças saudosas dos fãs. "Não tem como fugir disso", afirma ele, que se diz "o cara mais resolvido" em relação a isso e acrescenta brincando que há muita terapia para fazer.

"Claro, eu já lidei de uma forma pior, fui uma pessoa mais chata, de não entender...", explica o músico. "Hoje em dia, você vai fazendo seu trabalho, vai ficando mais seguro de si, as coisas vão acontecendo e você vai entendendo. Já foi mais chata [essa questão], mas hoje é só emoção boa."

Toda homenagem para minha mãe é valida. Espero que ela seja lembrada por muitos e muitos anos. Por tudo, nem só pela música. Mas já fui um cara que não sabia lidar direito com isso, mas fiz tudo o que estava ao meu alcance para marcar minha própria música, do jeito que eu quero. No final das contas, é tudo muito emocionante. Chico Chico

Chico Chico acústico

Chico se apresenta em São Paulo neste final de semana com shows intimistas. A apresentação é calçada no último lançamento do artista, o eclético álbum "Estopim", mas também traz sucessos da carreira. "A gente muda tanto os shows, nem eu sei o que esperar, mas vai ser legal. Estamos fazendo uma formação mais reduzida agora, com Pedro Fonseca no piano e eu na voz e violão."