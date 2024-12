System of a Down esgota ingressos e abre show extra em São Paulo

Não duraram mais que duas horas os ingressos para o show do System of a Down em São Paulo, no dia 10 de maio, no Allianz Parque, e, após esgotar, nesta quinta (19), as entradas para a primeira apresentação, a banda já marcou show extra. Agora o SOAD vai tocar também no dia 11/5.

O que vai rolar

Na vinda ao Brasil, o System passa ainda, antes de São Paulo, por Curitiba (6/5, no Estádio Couto Pereira) e Rio de Janeiro (8/5, no Engenhão). A venda também abriu nesta quinta, para estes shows.

Conhecido por hits como 'Chop Suey', 'Toxicity' e 'Aerials', o SOAD não vinha ao país havia dez anos. Neste período, ficou afastado dos palcos, fazendo shows apenas esporadicamente.