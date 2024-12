Zudizilla lança disco inspirado em vanguarda francesa: 'Arte pró-preto'

O MC e compositor Zudizilla acaba de lançar "Le Fauve", seu mais novo trabalho que mistura elementos do expressionismo e navega pelas águas do R&B. Composto por 10 faixas, o EP conta com colaborações de peso, como Soul Diggin, 808 Luke, B.Artz e Dcazz, que canta com Zudizilla em "Eu e Tu". A singularidade do projeto também vem do próprio artista, que produziu grande parte das fotos, videoclipes e beats.

Quem é Zudizilla

Nascido e criado em Pelotas (RS), uma cidade marcada pela história do porto de Rio Grande, onde muitos africanos foram trazidos durante o período escravocrata, Zudizilla destaca a riqueza cultural da região predominantemente negra. Ele conta que desistiu de tentar provar a existência de gaúchos pretos e decidiu focar em criar arte pró-preto, sem centralizar o racismo em suas criações.