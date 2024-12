'Exilado, sim, preso, não': Dexter lembra solo que ganhou 7 prêmios

Dexter não esconde ao No Tom, programa do TOCA com Zé Luiz e Bebé Salvego, que foi o rap quem o ajudou a ser mais "questionador" —e até a denunciar as mazelas do sistema carcerário.

O cantor esteve preso entre 1998 e 2011 condenado por sete assaltos. Foi justamente aí, na penitenciária do Carandiru, que nasceu o 509E, dupla com Afro-X que lançou dois discos com a ajuda da atriz Sophia Bisilliat, voluntária em presídios na época.

Com a dupla 509E ele ganhou projeção nacional com rimas que refletiam sobre o dia a dia no presídio. "Costumo dizer 'exílio', não 'preso'", explica Dexter. "Estava escrito que eu tinha que ir para lá e aprender algumas coisas. Entender que o que se tem lá dentro são seres humanos também. (...) Sobrevivi por conta do hip hop (...) Ele fez com que eu olhasse 'por cima' e escrevesse sobre isso."