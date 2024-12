Sofia Malta ou Malu Guedelha: vote na primeira finalista do TOCA Revela

Coube ao produtor e jurado do TOCA Revela, Dudu Marote, o trabalho de orientar as cantoras em suas performances.

"A Malu, quando faz voz e violão, envolve a gente de um jeito incrível. Sou a favor de maximizar a emoção que envolve as pessoas", derreteu-se Dudu, que também deu um recado importante para a paraense: "Tem que segurar a ansiedade".

O produtor também se encantou com a apresentação de Sofia, cheia de atitude, com um pop que mistura brega com pagodão baiano. "Eu segurei os teclados e trouxe mais guitarras, porque eu estou sempre interessado na emoção que a sua música vai causar nas pessoas. Tem que ter malemolência e você tem malemolência", comentou.

