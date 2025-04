Viciada em mantra, Anitta avisa que novas músicas virão 'com tempo e calma'

"Quando ficar pronto, [os fãs] vão perceber que foi algo feito com calma, tempo e dedicação."

A cantora participou de um evento nesta terça-feira (22), em São Paulo, quando foi anunciada embaixadora do Mercado Livre. Ela também deixou no ar que pode acontecer projetos musicais com os novos parceiros. "Eu já apresentei várias ideias sobre shows. Mas cada etapa é uma vez."

Imagem: Divulgação

Ao TOCA, ela falou também que tem sido influenciada em seu contato direto com músicos e comunicadores indígenas. "Eu sempre faço colaborações de informação nas mídias sociais e eles me mandam alguns DJs do Norte que misturam música eletrônica com batidas indígenas que são bem legais", diz.

"Aqui em São Paulo tem a Katú Mirim, que é uma rapper bem legal, indígena também. Eu espero fazer alguma parceria. Eu gosto muito de ouvir esse ambiente".

Além de Katú Mirim, Anitta não esconde que o som mais presente na sua playlist, atualmente, são mantras — do grupo brasileiro Emanazul a músicos norte-americanos, como o cantor Krishna Das e a cantora Snatam Kaur.