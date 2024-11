Artistas de Brasília ao Pará completam elenco do TOCA Revela - o Reality

Naieme

Gênero: MPB

De Belém (PA)

Perfil: @eusounaieme

[Tenho] raiz Marajoara, indígena quilombola no coração da Amazônia. Trabalho muito com audiovisual e música. Todo meu trabalho tem a ver com captar as histórias do nosso povo e das nossas florestas. Eu falo muito da percepção da mulher, de relacionamentos amorosos, de sabedoria ancestral da mulher amazônica e canto também músicas que fazem dançar

Taty Aleixo

De Rio de Janeiro (RJ)

Gênero: Funk

Perfil: @taty.aleixo

Sou cria e moradora da comunidade do Jacarezinho. Sou atriz, cantora, compositora, articuladora local na comunidade (...) Participo desse movimento na música há mais de 12 anos, eu só preciso de um produtor, alguém me lance para que eu possa conquistar meu sonho

Yori

De São Paulo (SP)

Gênero: MPB

Perfil: @cantoyori