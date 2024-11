Toca Revela, o Reality: primeiros talentos vão do pagodão baiano ao pop

Malu Guedelha

De Belém (PA)

Gênero: MPB

Perfil: @luamalua



Eu comecei a cantar e compor desde muito pequena. Desde a adolescência eu comecei a adentrar a cena autoral da minha cidade. Atualmente eu to dando os primeiros passos solo na minha carreira. E cá estou eu nessa labura diária de artista independente, que é isso que eu nasci para fazer

Fykyá Pankararu

De Tacaratu (PE)

Gênero: MPB



Tenho trabalho com cerâmica. Busco criar esculturas voltadas às representatividades culturais dentro do meu território. Essa ancestralidade conecta com a essência do território, se conectando com os mais velhos e antigos e da contemporaneidade

