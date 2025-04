'Eu sou o pagodeiro mais sertanejo que existe' , diz Alexandre Pires

Pagode e sertanejo dão match? Alexandre Pires e o seu "Pagonejo Bão" mostram que a batida do pagode com as melodias do sertanejo vão conquistar os fãs dos dois ritmos em um show em formato "ensaio", nesta quinta-feira (24) no Villa Country, em São Paulo.

"Sempre foi um desejo poder juntar dois gêneros musicais muito populares, o pagode e o sertanejo, e experimentar uma mistura que eu acho que dá muito certo", revelou Alexandre Pires ao TOCA sobre a experiência de juntar suas duas paixões na música brasileira.

Parceria das antigas

A parceria de Alexandre Pires com a música sertaneja não é de hoje. O músico acumula uma extensa lista de parcerias com diversos cantores e duplas do gênero, como Chitãozinho e Xororó, Leonardo, Zezé Di Camargo e Luciano, Maiara e Maraísa.