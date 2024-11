Com músicas para o pai e para Elza, cantoras se enfrentam no TOCA Revela

Uma veio de sertanejo, outra do samba. Elas se enfrentam no desafio da semana: compôr e cantar uma música inédita em homenagem a alguém importante.

Enquanto a sertaneja dedicou seus versos ao pai, Nana escolheu Elza Soares, que a faz lembrar de personagens e cenas da favela.

Como tem acontecido nessa fase de desafios, os apresentadores ficaram arrepiados com os resultados e foram só elogios. Larissa, que já viveu Elza Soares no teatro, ficou emocionada com a música de Nana.

"Estamos lidando com dois brasis diferentes", diz Dudu Marote, produtor musical e jurado no desafio.

