Duelo de emoções: Naieme e Yori compõem sobre a infância para semifinal

A dupla Yori trouxe à tona a dificuldade de crianças que não se sentiam pertencentes à realidade na qual viviam, enquanto Naieme cantou sobre sua ancestralidade amazônica e a vida em aldeias indígenas.

A beleza das canções tocou a todos. Porém, os jurados Dudu Marote e Michelly Mury, da Altafonte, tiveram que escolher apenas um deles.

Quer ouvir as músicas compostas por Naieme e Yori e descobrir quem passou para a próxima fase? Confira o vídeo e não deixe de acompanhar as redes sociais do reality e as notícias a respeito do Toca Revela. Os novos episódios estão no ar todas as terças e quintas, às 18h.

O reality

No próximo episódio de TOCA Revela - O Reality, os desafios musicais continuam para completar a semifinial.