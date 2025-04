Rapper BK' monta festival no Rio de Janeiro e prepara show inédito

'Gigantes', por sua vez, é o título de um álbum do cantor lançado no final de 2018, que teve parcerias com, entre outros, Marcelo D2.

Outra apresentação especial do Gigantes é a que fará Black Alien. O cantor, que inicialmente ficou conhecido por seu trabalho na banda Planet Hemp, vai mostrar show em que celebra os 20 anos de seu álbum 'Babylon By Gus'.

A programação do Gigantes começa às 14h e o lineup tem ainda Djonga, Ebony e MC Luanna, entre outros.

Imagem: Daniel Ramalho/AFP

Evento no RS reúne veteranos do sertanejo

Um festival em Porto Alegre vai reunir veteranos do sertanejo. 'Eles Estão de Volta' leva ao palco da Arena do Grêmio, no sábado, Chitãozinho & Xororó (foto), Leonardo, Bruno & Marrone, Daniel e Zezé Di Camargo & Luciano. O lineup ainda inclui Fábio Jr, cujo repertório de músicas românticas é bem aceito entre os fãs de sertanejo. O time de artistas está bem parecido com o que será visto em 'Histórias: O Show do Século', espetáculo que vai rodar por seis capitais do país ao longo de 2025.

Imagem: Bruno Baketa/UOL

Interior de SP tem festivais em cinco cidades

Não vai faltar show para quem estiver no interior de São Paulo. Há festivais em cinco cidades. Em Bragança Paulista, a Expobragança começa na sexta, com shows de Bruno e Marrone e Simone Mendes. O Cerkarock, em Cerqueira César, abre com Nando Reis, na sexta. Biquíni Cavadão e Ira! tocam no Zé Rock, sábado, em São José dos Campos. O Hopi Pride, em Vinhedo, tem Liniker (foto) e Pabllo Vittar. Já em Piracicaba, no domingo, o foco é o samba, no Me Leva, com Belo, Turma do Pagode e Pixote.