Sírio Omar Souleyman traz sua vibe celebratória para o Gop Tun Festival

Na sequência, a paranaense Giu Nunez entregou um set de muita diversidade sonora, com uma forte presença de disco e house de sotaques africanos. A pista estava pronta para receber Omar Souleyman.

O brasileiro Zopelar e a holandesa Carista tocam juntos na primeira noite de Gop Tun Festival Imagem: Ariel Martini

Depois do músico sírio, foi a vez do brasileiro Zopelar e da holandesa Carista tocando juntos, a união de uma prata da casa com um nome estrangeiro com muitos fãs no Brasil. O set começou bem atmosférico e jazzy, mas em 40 minutos já cavalgava nos beats fortes do techno, entre faixas clássicas dos anos 1990 e produções recentes. Momentos de apoteose.

O final da primeira etapa do festival ficou a cargo do escocês Hudson Mohawke, que contou com uma ajudinha extra da chuva torrencial para compactar os corpos sob a tenda do festival. Mohawke começou com funk brasileiro para depois ir em muitas direções diferentes, incluindo techno, hyperpop, breakbeat e misturas inclassificáveis.

O Gop Tun Festival começou diverso e fervente. Que venha o segundo dia.