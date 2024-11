O desafio é versatilidade: veja quem continua no TOCA Revela - O Reality

O quarto episódio de Toca Revela, primeiro reality show voltado para redes sociais, trouxe um desafio daqueles! Dessa vez as cantoras Paolla, de Campo Grande (MS), e Malu Guedelha, de Belém (PA), se enfrentaram com muita música e performance, mostrando toda a versatilidade em gêneros musicais bem diferentes daqueles com os quais trabalham.

Os apresentadores Larissa Luz e Arape Malik, experientes no mercado da música, ressaltaram como é difícil se aventurar por ritmos com os quais o artista não está acostumado.

As expressões faciais de Larissa e Arape deixaram claro a dificuldade deste desafio. Os dois também ficaram animados com o que Paolla e Malu apresentaram: Paolla saiu do pop e apresentou um sertanejo animado, enquanto Guedelha saiu da MPB para um estilo romântico, daqueles para ouvir agarradinho.