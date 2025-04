Do kuduro ao romântico: festival projeta a nova África sonora em Cabo Verde

Zulu investiga a tradição musical do arquipélago, da morna e do funaná Imagem: Pérola Mathias/UOL

Do romantismo ao kuduro

A programação do AME desenhou uma rota sonora precisa na capital Praia, entre o pátio do Palácio da Cultura Ildo Lobo — onde aconteceram os showcases diurnos — e os dois palcos noturnos, localizados na rua Pedonal e na praça Luís de Camões, no histórico bairro do Plateau. Os shows começavam com uma pontualidade e uma qualidade técnica de fazer inveja a qualquer evento musical, no Brasil ou fora.

A poucos metros de distância entre si, os dois palcos reuniam tanto a população local, quanto os turistas, deixando as ruas da cidade com um clima familiar e festivo.

A diversidade de sons foi um dos pontos altos: do romantismo de Fábio Ramos e Dieg, ambos shows que atraíram o maior número de pessoas, à energia do kuduro eletrônico da dupla luso-angolana Throes + The Shine, o AME reafirmou seu compromisso com a pluralidade.

A curadoria revelou não só a riqueza musical do continente africano, sobretudo dos países lusófonos, como também propôs diálogos poéticos e históricos que ultrapassam o entretenimento.