Savatage e Opeth põe metaleiros para chorar em encontro histórico em SP

No meio de tanto peso, a beleza de "In My Time of Need", cantada por um público às lágrimas, se sobressaiu, assim como o fechamento, com os 13 minutos de puro metal progressivo, em "Deliverance".

Savatage, dez anos depois

O Savatage é daquelas bandas que parecia que nunca ia voltar. Um dos motivos é o sucesso do multimilionário projeto paralelo desenvolvido por Jon Oliva, a Trans-Siberian Orchestra, que passa parte do fim do ano fazendo turnês de arena e cantando opera rock de natal para milhares de pessoas.

A banda Savatage durante apresentação no Espaço Unimed, em São Paulo Imagem: Reinaldo Canto / Ricardo Matsukawa / Mercury Concerts

O outro é a saúde de Oliva, que se soube melhor após a reunião. Ele revelou estar com esclerose múltipla e a doença de Ménière - um problema no ouvido interno que causa tonturas, perda de audição e zumbidos.

O grupo não tocava desde 2015. Além disso, desde 2002 não fazia um show sem ser em festival. Melhor para quem estava no Espaço Unimed, que ganhou um set ainda maior do que no Allianz. A banda norte-americana é formada por instrumentistas excelentes e velhos conhecidos, entre eles o vocalista Zak Stevens e os guitarristas Chris Caffery e Al Pitrelli, além de dois tecladistas no lugar de Oliva.