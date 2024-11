Fim de semana tem rock inglês, festival para crianças, Natal do Jão e mais

O álbum 'Post Human: Nex Gen' saiu no primeiro semestre deste ano e colocou o Bring Me The Horizon nos palcos do mundo todo para divulgá-lo. Neste sábado (30), a banda toca em São Paulo, no Allianz Parque, para divulgá-lo. Esse é o maior show do fim de semana, que tem também um festival para reunir pais e filhos, no Parque Villa-Lobos, em São Paulo, apresentações do Natal do Jão em duas cidades, festival no interior de SP e alguns shows gratuitos.

O que vai acontecer

Conhecido por hits como 'Can You Feel My Heart', 'Happy Song' e 'Throne', o grupo inglês Bring Me The Horizon (ou BMTH, como também é conhecido) vem pela primeira vez ao Brasil com esse 'tamanho'. Vai praticamente comandar um festival sem nome, já que a noite de metal no Allianz Parque tem ainda as bandas Spiritbox, Motionless in White e The Plot in You na abertura.