Réveillon do Rio terá shows de Anitta, Caetano e Bethânia; veja horários

A RioTur divulgou detalhes do Réveillon no Rio de Janeiro, que terá três palcos, vinte torres de som pela orla, além de diversas atrações.

O destaque é o Palco Rio, em frente ao Copacabana Palace. Por lá, a festa começa às 19h, com a abertura do DJ. Às 20h, tem início o show de Caetano e Bethânia. Na sequência, vem a apresentação de Ivete Sangalo, às 22h.

Após a queima de fogos, Anitta assume o palco à 0h12. A madrugada ainda tem muita festa com os shows de Xand Avião e da Unidos do Viradouro, atual campeã do Carnaval carioca.